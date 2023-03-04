الرعيض: مصر قامت بنهضة عمرانية ضخمة في السنوات الأخيرة

قال محمد الرعيض، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، إن هناك نهضة عمرانية ضخمة قامت بها مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف «الرعيض»، في كلمته خلال الجلسة الأولى من ملتقى الأعمال الثالث «مصر وليبيا» المنعقد اليوم السبت، أن هناك فرص عمل كبيرة في ليبيا حاليا، خاصة في ظل توقيع اتفاقيات مع دول أوروبية لعمل شركات كبرى لديها ببنغازي، «ندعو المصريين للعمل معنا».

وأشار إلى عمل ليبيا على خطة لإعادة الإعمار، وبالتالي الفرصة متاحة للاستثمارات وانتقال العمالة إليها، معددا مزايا بلاده كونها بوابة أفريقيا وعدد سكانها 7 ملايين بمساحات واسعة للشواطىء وكذلك مساحات واسعة للأراضي وثروات.

واستطرد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، «نرجو تسهيل الإجراءات من الجانب المصري لرجال الأعمال، وندعو لتشكيل وفد من مجتمع الأعمال تنظمه الغرفة التجارية بالجيزة لزيارة ليبيا»، مؤكدا أن المناخ حاليا مناسب للاستثمارات المتبادلة.