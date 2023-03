الترهوني: الأطراف الليبية والدولية لديها رغبة لإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد

ليبيا – اعتبر الخبير الأمني والعسكري محمد الترهوني أن أي لقاء بين الأطراف العسكرية الليبية هو خطوة جيدة ومهمة وستحصل على دعم خاصة من الأطراف التي ترغب في الاستقرار في ليبيا سواء لصالح ليبيا أو خشية على مصالحها من التوترات الأمنية.

الترهوني قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن أي اجتماع عسكري- عسكري بحث بعيداً عن سطوة المليشيات سيصل إلى نقاط اتفاق يمكن البناء عليها، باعتبار أن الهموم والتحديات واحدة ومشتركة، ولذلك نجحت لجنة 5+5 نجاحا كبيرا سواء في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين.

وأضاف أن الشعب الليبي يرحب بهذه الاجتماعات ويعقد عليها كثيراً من الآمال بعيداً عن المليشيات التي تقتات على الفوضى والأطراف الدولية التي لا ترغب في أي توافق بين الليبيين خاصة التي لها قواعد عسكرية أو قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد.

ورأى أن الأطراف الليبية والدولية لديها رغبة واضحة لإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، وسيكون هذا أولى خطوات الحل والتقدم الحقيقي المنتظر في المسار العسكري نحو إعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى وجود تخوفات من محاولة عرقلة هذا الوفاق، وتعنت الأطراف التي لم تشارك في مثل هذه الاجتماعات بدعاوى كاذبة مثل كونها لا تحدث على طاولة ليبية- ليبية بحتة أو دعم توجه بعينه رغم رغبة الليبيين.

