الخارجية الروسية تعتبر أن ليبيا غير قادرة على استعادة استقرارها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ليبيا غير قادرة على استعادة دولتها، وفق تعبيره.

ولفت لافروف في كلمة له الخميس، إلى أن الوضع في ليبيا يخلق كثيرا من المشاكل في إفريقيا في المناطق الساحلية ومنطقة الصحراء.

واتهم لافروف مجموعة الدول العشرين بأنها غير متهمة ولم تتطرق في اجتماعاتها منذ إنشائها عام 1999 إلى الأوضاع في دول مثل ليبيا التي تدخلات من الدول الغربية، حسب وصفه.

المصدر: كلمة مرئية

