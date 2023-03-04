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رئيس مجلس النواب: التعديل الدستوري الـ13 يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، رئاسة هيئة مشايخ ليبيا، وأعضاءها في الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة – طرابلس – فزان).

واطلع عقيلة صالح، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، على الرؤية السياسية لهيئة مشايخ ليبيا، بشأن مستجدات الأوضاع الليبية.

ورحب رئيس مجلس النواب الليبي، خلال اللقاء بالحضور، داعياً إياهم إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مع دعم الحوار الليبي – الليبي.

وتحدث عقيلة صالح خلال اللقاء عن أهمية التعديل الدستوري الـ13، مؤكداً بأن هذا التعديل يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

ومن جانبها، أكدت هيئة مشايخ ليبيا، دعمها الكامل لمجلس النواب ولفخامة رئيسه المستشار عقيلة صالح، لكونه الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، مجددين التأكيد على استعدادهم للمشاركة الفعالة في ملف المصالحة الوطنية.

 

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صحيفة الشاهد الليبية

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