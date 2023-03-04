وزير الكهرباء والطاقات المتجددة يبحث آلية توطين الطاقات البديلة في ليبيا

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إلتقى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية ” عوض البدري” رئيس غرفة الصناعة والتجارة في جمهورية تونس صفاقس ورئيس منظمة بداية لرجال الاعمال ورئيس غرفة الاستثمارات من دولة ساحل العاج وعدد من الشركات الاجنبية من اسبانيا

وتناول اللقاء الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي آلية تنفيذ مشروع توطين الطاقات البديلة في ليبيا وخاصةً أن وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ستبدأ في الفترة القادمة مشروعها في توطين الطاقات البديلة في البلاد

من جهتها قامت الشركات بالتعريف بنشاطها تِباعاً في دول المنطقة وأبدت إستعدادها التام لنقل خبراتها وعملها في هذا المجال

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشركات تعمل في عدة مجالات أهمها الطاقات الجديدة والمتجددة ، والعديد من مجالات الطاقة ،