بالصور : ضبط حاوية ضخمة تحمل كميات من السلاح بميناء مصراتة

تمكنت قوة العمليات المشتركة، اليوم السبت و بالتعاون مع مركز جمرك ميناء مصراتة من ضبط حاوية 20 قدم تحمل قرابة 12000 قطعة سلاح ( مسدس عيار 9ملم ) معبئة داخل صناديق .

وكانت الحاوية مموهة من خلال عدد من الصناديق التي تحتوي على بعض المواد المنزلية البلاستيكية والتي وضعت في مقدمة الحاوي.

وتم تفتيش الحاوية بحضور وكيل النيابة المختصة و التحفظ على جميع المواد المضبوطة .

وأشارت قوة العمليات المشتركة إلى أن هذه الحاوية وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة ( بيلتاكي) تحمل علم دولة ليبيريا وقادمة من مالطا.