الجهاني: متوافقون مع مجلس الدولة على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية بشرط واحد

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن هناك توافقا حصل مؤخرا بين مجلسي النواب والدولة بشأن المواد الخلافية في قانون الانتخابات، المتمثلة في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، مضيفا أنه من المقرر السماح لهم بالترشح مع شرط التنازل عن الجنسية، وكذلك الاستقالة من المنصب العسكري حال الفوز.

وأوضح الجهاني، في تصريح لوكالة “سبوتنيك “ الروسية، أن اللجنة المقرر تشكيلها من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان ستبحث كافة الجوانب المتعلقة بخارطة الطريق والعملية الانتخابية وقانون الانتخابات، وما إن كانت هناك بعض المواد بحاجة لمراجعة أو تعديل.

وأضاف عضو المجلس أنه بعد مرحلة بحث اللجنة والتوافق على كافة النقاط، سيتجه البرلمان لإصدار قانون الانتخابات، متضمنا تعديلات جديدة أو اعتماد مواد القانون الذي أصدره في وقت سابق، وواجه معارضة من مجلس الدولة.

وختم الجهاني تصريحه للوكالة أن البرلمان سيخاطب المفوضية العليا للانتخابات بعد إصدار القانون الانتخابي، على أن تنظر الإجراءات المطلوبة وتوضح الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات من أجل تحديد موعد الجولة الأولى والثانية منها.

وكان مجلس الدولة الاستشاري صوت، الخميس الماضي، بالموافقة على التعديل الدستوري 13، الذي أقره مجلس النواب، مضيفًا في بيان رسمي أنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة للمجلس المزمع عقدها الاثنين المقبل.