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الساعدي: سنزيل الوصلات غير الشرعية بالنهر الصناعي في محيط بني وليد والرحيبات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إن منظومة النهر تمر هذه الفترة بوضع جيد جداً، والوضع الأمني مستقر، وكتيبة أمن النهر وقوة إنقاذ القانون تبسطان الأمن على المنظومة بالكامل.

الساعدي أضاف في تصريحات صحفية أن قوة إنقاذ القانون ستقوم بحملة اليومين القادمين؛ لإزالة الوصلات غير الشرعية بمحيط مدينة بني وليد والرحيبات؛ تنفيذا لتعليمات النائب العام.

ولفت إلى أن الإمداد المائي في ازدياد، ونسبة الإنجاز في عام 2022 فاقت المتوقع، وبلغت 110%، والكمية الإنتاجية للمنظومة بلغت 2.2 مليون متر مكعب يوميا في جميع المراحل.

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قناة ليبيا الحدث

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