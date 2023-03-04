الضلعة: ضبط حاوية “مسدسات” في ميناء مصراتة البحري

صرح رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري خالد الضلعة بأنه تم ضبط حاوية “20 قدما” تحتوي على أسلحة يشتبه أن تكون نارية “مسدسات”.

وقال الضلعة في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، إن ضبط الحاوية جرى عقب عمليات التفتيش الدقيق التي يقوم بها أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، مشيرا إلى أن هذه الضبطية القادمة على متن السفينة (بيلتاكي) عبر الخط الملاحي CMACGM هي واحدة من عدة ضبطيات قام بها أعضاء المركز في إطار مكافحة التهريب والمخدرات حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطن، وفق قوله.