في أربع ساعات.. ضبط 68 سيارة بدون لوحات معدنية في سوق الجمعة

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قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، إن شرطة مرور سوق الجمعة ضبطت 68 سيارة بدون لوحات معدنية.

وأضافت المديرية، أنه تم كذلك تحرير أكثر 565 مخالفة مرورية خلال أربع ساعات متواصلة داخل بلدية سوق الجمعة.

وفي إطار الحملة المرورية، قالت مديرية أمن طرابلس إن حصيلة العملية الأمنية التي انطلقت صباح اليوم داخل العاصمة، بالتعاون مع جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، بلغت ضبط 168 سيارة بدون لوحات معدنية.

وأضافت، كما تمّ ضبط 141 سيارة بدون رخصة قيادة، وتحرير أكثر من 1834 مخالفة مرورية، وذلك في من أبوسليم وعين زارة وحي الأندلس.