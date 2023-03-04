ضبط حاوية في مصراتة تحمل نحو 12000 مسدس عيار 9 ملم قادمة من مالطا

أخبار ليبيا 24

أعلنت قوة العمليات المشتركة عن ضبط 12000 حاوية تحمل نحو 12000 مسدس عيار 9 ملم قادمة من مالطا، بالتعاون مع مركز جمرك ميناء مصراتة.

وأوضحت القوة، أن الأسلحة كانت معبئة داخل صناديق، ومموهة من خلال عدد من الصناديق التي تحتوي على بعض المواد المنزلية البلاستيكية كانت قد وضعت في مقدمة الحاوية.

وأضافت، أنه تم تفتيش الحاوية بحضور وكيل النيابة المختصة والتحفظ على جميع المواد المضبوطة.

وأشارت قوة العمليات المشتركة، أن الحاوية وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة ( بيلتاكي) تحمل علم دولة ليبيريا وقادمة من مالطا.