بالصور : تفاصيل مداهمة وضبط تشكيل اجــرامي خطير في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن القبض على تشكيل عصابي يمتهن السلب والخـ ـطف متكون من ستة أشخاص قامو بخـ ـطف بنقلاديشي الجنسية وتعـ ــ.ــذيبه وتصويره عـ ـ.ـ ـارياً وطلب فدية من ذويه مبلغ وقدره 50.000 ألف دينار .

ويأتي ذلك إستجابةً لشكوى أحد العمالة الوافدة بنقلاديشي الجنسية دخل إلى مركز شرطة بوعطني مُسرعاً طالباً النجدة حيث أفاد انه تعرض لعملية خـ ـطف وتعذيب من قبل ستة أشخاص بمنطقة المساكن وقاموا بتقييده بواسطة قيد حديدي وتصويره عـ ـاريـ ـاً وسلبو هاتفه المحمول ومبلغ مالي 200 ,دينار وجواز سفره وقامو بالأتصال بزوجته وطلب فدية مبلغ وقدره 50.000 ألف دينار مقابل اطلاق سراحه وأفاد بأن أفراد التشكيل على علم بأن اغلب العمالة الوافدة من الجنسية البنقلاديشية يقومون بإيداع مبالغ مالية لديه لغرض تحويلها واستطاع الهرب منهم عندما كانو يتعاطون المخدرات ويشربون الخمور .

وأصدر السيد رئيس المركز العميد أحمد النعاس تعليماته بضبط كل أفراد هذا التشكيل وبالفعل تم التحري وجمع المعلومات عن أفراد التشكبيل من قبل وحدة المعلومات بالمركز بإمرة الملازم عيد الحبوني وتم خروج أعضاء التحريات بالمركز بإسناد اللجنة المكلفة من قبل السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي بإمرة المقدم فرج العشيبي .

وعند ساعات الصباح الأولى تم مداهمة المنزل وضبط ستة أشخاص وهم أفراد التشكيل العصابي وبتفتيش المنزل إحترازيا تم العثور على سلاح ناري نوع خرطوش وقنبلة يدوية (رمانة) ومواد متفجرة (جلاطينة) وعدة هواتف محمولة ومبلغ مالي وتم الإنتقال بهم إلى المركز وبعرضهم على الشاكي تعرف عليهم وأفاد انهم من قامو بخـ ـطفه .

وبالتعميم عليهم اتضح انهم من ذوي السوابق وصادر بحقهم أحكام بالسجن غيابيا على ذمة وقائع السلب والسرقة والنصب والاحتيال والخـ ـطف وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة