الحويج: سنواصل قيادة النهضة العلمية والتكنولوجية في ليبيا الجديدة المتجددة

حضر اليوم السبت – 4 -مارس – 2023 وزير التجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج ( بطولة ليبيا الاقليمية للروبوتات) بمشاركة فرق الطلبة الشباب في مجالات الروبوت و الذكاء الاصطناعي للمشاركة الاقليمية للتأهيل بنهائيات المنافسة العالمية التقنية في ( امريكا ) بمقر مدرسة ( المختار الدولية ) و التي سيثبت فيها ابناءنا بعون الله للعالم قدرتهم على المشاركة الاقليمية و الدولية و رفع علم ليبيا عالياً.

أكد الوزير في اطار المتابعة لتحقيق قيادة النهضة العلمية والتكنولوجية في ليبيا الجديدة المتجددة و التأكيد على اهمية قيادة اقتصاد المعرفه والمعلوماتيه باهداف خطة الوزارة الوطنية للعلوم والابتكار ونقل التقنية و تطبيقاتها، و سوف تنشيء وزارة الاقتصاد والتجارة مكتب خاص يرعى الاختراعات والأفكار الجديدة بالتعاون مع الدول المتقدمه والتنسيق مع وزارة الشباب.

و قد ابدا الوزير اهتمامه الشديد للسير مع مجتمعنا في اتجاه واحد متقدم قد بدأت تتبلور ملامحه باجيالنا في المستقبل، مؤكدًا حرصه التام على تقديم كل الجهود لدعم الفرق للفوز بالطليعة في العالم العربي و الدولي بهدف البلوغ للصدارة بكل قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم الكاملة، بحسب بيانه.