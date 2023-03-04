قزيط: الدبيبة استخدم منصة رئيس الحكومة لإهانة الخصوم

انتقد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط الخطاب السياسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي قال إنه يحمل إهانة لخصومه السياسيين.

وقال قزيط في تصريح صحفي إن “خطاب الدبيبة السياسي، الذي يعير فيه خصومه السياسيين بمهنهم وخلقتهم، هو تهريج وإسفاف لا يليق بالثورة والوطن والمواطن” حسب تعبيره.

واعتبر قزيط أن خطاب الدبيبة غير مسؤول حيث يستخدم فيه منصة رئيس الحكومة لإهانة الخصوم وشتمهم وازدراءهم.

ودعا عضو مجلس الدولة رئيس الحكومة إلى الترفع عن هذا الخطاب احتراما للمنصب الذي يشغله.