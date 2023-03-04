ضبط مصري صادر بحقه أحكام غيابية بعدة وقائع في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن قسم التحريات العامة من ضبط مصري الجنسية صادر بحقه أحكام غيابية تصل لمدة ثمانية سنوات على ذمة وقائع الإتجار وتعاطي المخدرات ومطلوب لدى جهاز مُكافحة المخدرات.

ويأتي ذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة من السيد مدير أمن بنغازي والقاضية بضبط المطلوبين لدى القضاء ولدى اقسام ومراكز الشرطة .

وعقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص مصري الجنسية ومطلوب لدى النيابة العامة وصادر بحقه أحكام غيابة بالسجن لمدة ثمانية سنوات على ذمة وقائع الاتجار وتعاطي المخدرات .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بضبط الشخص المطلوب وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى مكان تواجد الشخص المطلوب بمنطقة القرية وبالفعل تم مشاهدة الشخص المطلوب وضبطه وضُبط بحوزته مادة الحشيش المُخدرة وأداة تعاطي وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.و.أ من مواليد 1987 مصري الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى جهاز مُكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.