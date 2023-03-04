عقيلة صالح لـ”مشايخ ليبيا”: التعديل الدستوري يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، رئاسة هيئة مشايخ ليبيا، وأعضاءها في الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة – طرابلس – فزان).

واطلع صالح خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، على الرؤية السياسية لهيئة مشايخ ليبيا، بشأن مستجدات الأوضاع الليبية.

ورحب صالح خلال اللقاء بالحضور، داعياً إياهم إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مع دعم الحوار الليبي – الليبي.

وأوضح رئيس مجلس النواب أهمية التعديل الدستوري الثالث عشر، مؤكداً أن هذا التعديل يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

ومن جانبها، أكدت هيئة مشايخ ليبيا، دعمها الكامل لمجلس النواب ولرئيسه المستشار عقيلة صالح، لكونه الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، مجددين التأكيد على استعدادهم للمشاركة الفعالة في ملف المصالحة الوطنية، وفق بيان للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.