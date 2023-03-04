ليبيا – شارك كل من الفريق رئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبد الرزاق الناظوري والوفد المرافق لهما، في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية.

حيث نوقش فيه وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لأركان الرئاسي عدد من المواضيع التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وكذالك أساليب وطرق حماية الموارد، والإستعداد للأزمات وآلية الاستجابة لها، وأيضاً آفاق إستخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها.

وعلى هامش أعمال المؤتمر عقدا إجتماعات ثنائية منفصلة مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وكذلك مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

كما التقيا قائد القيادة العسكرية للقوات الأمريكية في أفريقيا “الأفريكوم” الجنرال “ميشل لانجلي”،

حيث أكدوا له وحدة التراب الليبي، والمحافظة على السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي، والمضي قدماً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة.

وأكد الجنرال “ميشل لانجلي” أثناء اللقاء، الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة، لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالإزدهار الإقتصادي والإستقرار الإقليمي.

Shares

The post أفريكوم تؤكد للناظوري والحداد الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية