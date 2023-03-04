على خلفية ضبط شحنة المسدسات.. جمرك ميناء مصراتة: لا تهاون مع المهربين

أخبار ليبيا 24

أكد مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، اليوم السبت، على خلفية ضبط كمية كبيرة من المسدسات، أنه لن يتهاون مع المهربين.

كما أكد المركز، أنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاوله تهريب وإدخال الممنوعات بمختلف أشكالها، مشيرًا إلى أنه يبقى سدًا منيعًا ولن يخذل أبناء الوطن رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين.

وقال المركز، في بيان، إن ضبط الأسلحة المهربة ماهي إلا واحدة من بين عدة ضبطيات قام بها خلال هذا العام في إطار مكافحة التهريب والمخدرات حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطن.

وأكد المركز، ضبط حاوية 20 قدم تحتوي على 12000 قطعة سلاح (مسدسات) بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة.

وقال، إن عملية الضبط جاءت عقب عمليات التفتيش الدقيق، التي يقوم بها أعضائه.

وأضاف، أنه بفضل يقظة وفطنة رجال الجمارك تم كشف وضبط هذه الحاوية، التي وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة (بيلتاكي) عبر الخط الملاحي CMACGM.