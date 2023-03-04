القائد العام: التأهيل على مستوى السرايا يطور مستوى الكتائب والأولوية في القيادة الميدانية ثم الاستراتيجية

أوضح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أن التأهيل على مستوى السرايا يطور مستوى الكتائب والأولوية في القيادة الميدانية ثم الاستراتيجية.
القائد العام للقوات المسلحة، وفي كلمته خلال زيارته لغرفة العمليات باللواء 106 مجحفل، قال: “أعرف أن عناصر اللواء 106 قاموا بجهود كبيرة لإنشاء المركز الرياضي لتأهيل جنود أقوياء، ولدينا ضباط متميزين وقادة على مستوى السرايا والفصائل”.
هذا وقد أجرى القائد العام زيارة إلى غرفة العمليات باللواء 106 مجحفل للاطلاع على آخر تجهيزاتها، وذلك ضمن جولته داخل مقرّ اللواء.
وقام القائد العام خلال هذه الزيارة بالاجتماع بضباط اللواء للتعرف على الجاهزية القتالية داخل اللواء.
كما تفقد القائد العام، مركز الألعاب الرياضية بمقرّ اللواء 106 مُجحفل الذي تم افتتاحه داخل اللواء.
وأشاد القائد العام بالتجهيزات الحديثة داخل المركز، وبعدد الآلات الرياضية للرياضات المختلفة، مؤكداً بأنه سيكون للمركز دور كبير في الرفع من كفاءات وحدات القوات المُسلحة .
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