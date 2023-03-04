القائد العام: التأهيل على مستوى السرايا يطور مستوى الكتائب والأولوية في القيادة الميدانية ثم الاستراتيجية

أوضح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أن التأهيل على مستوى السرايا يطور مستوى الكتائب والأولوية في القيادة الميدانية ثم الاستراتيجية.

القائد العام للقوات المسلحة، وفي كلمته خلال زيارته لغرفة العمليات باللواء 106 مجحفل، قال: “أعرف أن عناصر اللواء 106 قاموا بجهود كبيرة لإنشاء المركز الرياضي لتأهيل جنود أقوياء، ولدينا ضباط متميزين وقادة على مستوى السرايا والفصائل”.