مركز مكافحة الأمراض: انتشار للحالات المصابة بالحصبة في الجنوب 

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن نحو 70% من الحالات المصابة بمرض الحصبة، التي اكتشفها خلال إرساله للفرق الطبية لتنفيذ الخطة المصغرة للحد من انتشار الحصبة في المنطقة الجنوبية لم يسبق لها أن تلقت اللقاح المضاد للمرض.

وأوضح المركز في بيان له الجمعة على صفحته الرسمية أنه قام بتفعيل غرفة طوارئ صحة المجتمع نحو الجنوب؛ بعد أن شهدت مؤخرا ظهور عدة حالات لأطفال وبالغين مصابين بالحصبة، خصوصا بحيي “الطيوري ” و”الكرامة” بمدينة سبها.

وبين المركز أنه كشف على 2300 طفل منهم 312 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض، وأرسل 41 عينة دم للمختبر كانت النتيجة موجبة لـ 11 طفلا.

وأكد المركز أنه طعم خلال الحملة 1901 طفل بحيي الطيوري والكرامة من عمر يوم إلى 6 سنوات ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الطفال.