ضبط كمية كبيرة من المسدسات في ميناء مصراتة قادمة من مالطا

العنوان

أعلنت قوة العمليات المشتركة في مصراتة، اليوم السبت، ضبط كمية كبيرة من المسدسات المهربة داخل حاوية في ميناء مصراتة قادمة من مالطا.

وقالت القوة، إن الكمية المضبوطة تقدر بنحو 12 ألف مسدس من عيار 9 ملم. وعرضت القوة صور للمسدسات التي ضُيطت بالتعاون مع مركز جمرك ميناء مصراتة.

وأشارت إلى أن المسدسات كانت معبئة داخل صناديق تحتوي على بعض المواد المنزلية البلاستيكية.

وقالت، إن تفتيش الحاوية تمّ في حضور وكيل النيابة المختصة، مشيرة إلى أنه تمّ التحفظ على جميع المسدسات.

وأشارت القوة إلى أن الحاوية وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة ( بيلتاكي) التي تحمل علم دولة ليبيريا وقادمة من مالطا.