قائد “أفريكوم”: التقيت الأطراف المختلفة في ليبيا.. وهدفنا استقرار وازدهار كافة الشعوب في القارة الأفريقية

ليبيا – قال الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، إن القوات الأمريكية في أفريقيا تواجه تحديات مستمرة، مثل مكافحة انتشار المنظمات المتطرفة العنيفة، كما أصبحت التحديات الأخرى أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

لانجلي أشار في مقابلة مع صحيفة “العين الإخبارية” إلى أن “أفريكوم” تعمل في الوقت الراهن على تعزيز الشراكة الحالية مع دول القارة الأفريقية وبناء شراكات جديدة لمواجهة تلك التحديات المشتركة.

ونبه إلى أن مهمة “أفريكوم” هي دعم استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، التي تعترف بأفريقيا كقوة جيوسياسية، مضيفًا أن “أفريكوم” ملتزمة بـ”الشمول عند العمل مع الشركاء الأفارقة لتحقيق الأهداف الجماعية والمشتركة للأمن والاستقرار في جميع أنحاء القارة”.

وتابع “نعتبر العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وأفريقيا اليوم أساسًا مهمًا لمستقبلنا المشترك”.

وحول أهم التحديات التي تواجه مهام “أفريكوم”، في أفريقيا، أوضح لانجلي، أن القوات الأمريكية في أفريقيا تواجه تحديات مستمرة، مثل مكافحة انتشار المنظمات المتطرفة العنيفة، كما أصبحت التحديات الأخرى أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مثل تحسين قدرتنا البحرية الجماعية لمكافحة الصيد غير المشروع.

قائد “أفريكوم” قال “ذهبت إلى المغرب وتونس والجزائر في شمال أفريقيا”، مضيفا أنه التقى كذلك ممثلين من الأطراف المختلفة في ليبيا، ومشددا على أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاون الجميع لأنه يهدد المجتمع الدولي برمته ويهدد استقرار وازدهار كافة الشعوب في القارة الأفريقية.

وشدد قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، على أن الجيش الأمريكي هو جزء من نهج الحكومة الأمريكية بأكملها، مضيفا “أولويتنا في أفريكوم هي التعاون مع البلدان في جميع أنحاء أفريقيا، وخاصة تلك التي يحاصرها الإرهاب أو المنظمات المتطرفة العنيفة”.

واختتم معتبراً أن الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا هي حرب طويلة وتتطلب أكثر من مجرد عمل حركي.

