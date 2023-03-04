رئيسة وزراء إيطاليا: بإمكان دولة الإمارات لعب دور رئيسي في استقرار ليبيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني في تصريحات للصحفيين من أبوظبي، إن بإمكان دولة الإمارات لعب دور رئيسي في عدد من القضايا التي تهم إيطاليا مثل استقرار ليبيا والصعوبات المالية التي تواجهها تونس، وهما مشكلتان تؤثران على تدفقات الهجرة، وكذلك سياسة الطاقة التي تنتهجها روما إزاء أفريقيا.

واستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ميلوني التي تقوم بزيارة إلى الإمارات تستغرق يومين.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ اليوم السبت، برئيسة الوزراء الإيطالية في زيارتها الأولى إلى دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعاً قوياً لتنمية العلاقات بين البلدين.

كما استعرض رئيس دولة الإمارات ورئيسة الوزراء الإيطالية عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا في هذا السياق أن الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.