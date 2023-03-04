بمشاركة أكثر من 190 شركة محلية وعالمية: افتتاح معرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة

يحتضن معرض طرابلس الدولي خلال الفترة 5 الممتدّة من 5 إلى 8 مارس 2023 م فعاليات معرض ” ليبيا للغذاء ” في دروته الرابعة تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة.

ومن المنتظر مشاركة عدد كبير من المؤسسات والشركات الوطنية بما يزيد عن 114 شركة محلية إضافة الى 80 شركة اجنبية من تركيا – إيطاليا – اسبانيا – مصر – تونس – الجزائر – الأردن – الإمارات – المغرب والسعودية متخصصة في الصناعات الغذائية و التعبئة والتغليف وتجهيز المقاهي والمطاعم.

ولللإشارة فإن تونس تشارك بـ 15 مؤسسة في المعرض وفق ما أفادت به غرفة التجارة والصناعة بصفاقس التونسية.