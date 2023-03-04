أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم في القبة مع رئاسة هيئة مشايخ ليبيا وأعضاءها في برقة وطرابلس وفزان.

وأقر مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر ليصبح قاعدة دستورية لانتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما قبل به مجلس الدولة.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن الهيئة أطلعت عقيلة على الرؤية السياسية لهيئة مشايخ ليبيا، بشأن مستجدات الأوضاع الليبية.

وأضاف، أن عقيلة دعا الهيئة إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مع دعم الحوار الليبي-الليبي.

وقال المركز، إن عقيلة تحدث عن أهمية التعديل الدستوري الثالث عشر، مؤكداً بأن هذا التعديل يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

وأضاف، أن هيئة مشايخ ليبيا أكدت بدورها على دعمها الكامل لمجلس النواب، لكونه الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، مجددين التأكيد على استعدادهم للمشاركة الفعالة في ملف المصالحة الوطنية.