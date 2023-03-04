إحباط تهريب 12000 قطعة سلاح بميناء مصراتة البحري

تمكنت عناصر مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، من ضبط 12000 قطعة سلاح، تم تهريبها في إحدى الشحنات القادمة للبلاد على متن إحدى السفن التجارية القادمة من مالطا.

وقال مركز جمرك ميناء مصراتة، في تقرير نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عناصر جمرك الميناء تمكنت من إيقاف وضبط حاوية 20 قدم تحتوي على 12000 قطعة سلاح (مسدسات) بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة.

وبين المركز أنه عقب عمليات التفتيش تم ضبط الشحنة المهربة في إحدى الحاويات التي كان في مقدمتها مواد منزلية للتمويه ولكن رجال الجمارك تمكنوا من كشف وضبط هذه الحاوية التي وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة (بيلتاكي) التي تحمل علم دولة ليبيريا قادمة من مالطا، عبر الخط الملاحي CMACGM، مؤكدا أن هذه الضبطية ماهي إلا واحدة من بين عدة ضبطيات قام بها المركز خلال هذا العام في إطار مكافحة التهريب والمخدرات.