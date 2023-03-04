مركز جمرك ميناء مصراتة يؤكد أنه لن يتهاون مع المهربين على خلفية شحنة المسدسات

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شدد، مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، اليوم السبت، على أنه لا تهاون مع المهربين، وأنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاوله تهريب وإدخال الممنوعات بمختلف أشكالها.

جاء ذلك على خلفية ضبط كمية كبيرة من المسدسات تقدر بنحو 12000 مسدس عيار 9 ملم.

وقال المركز، إنه “سيبقى سدًا منيعًا ولن يخذل أبناء الوطن رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين.”

وأكد المركز، أنه تمّ ضبط حاوية تحمل 12000 مسدس عيار 9 ملم، مشيرًا إلى أن هذه الضبطية واحدة من بين عدة ضبطيات قام بها خلال هذا العام في إطار مكافحة التهريب والمخدرات.

وأوضح، أن عملية الضبط جاءت، بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة، عقب عمليات التفتيش الدقيق، التي يقوم بها أعضائه.

وأضاف، أن الحاوية وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة (بيلتاكي) عبر الخط الملاحي CMACGM.

وكانت قوة العمليات المشتركة قد ذكرت أن السفينة تحمل علم دولة ليبيريا وقادمة من مالطا.