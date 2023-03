ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبد الحميد الفاخري إن فرق الرصد والتقصي سجلت قبل 3 أسابيع حالات إصابة بمرض الحصبة بالأخص في حي “الطيوري” بسبها.

الفاخري أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الدراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إلى أن الفريق كشف عن 2300 حالة أكد منها 11 حالة موجبة و312 حالة اشتباه.

ولفت إلى أنه تم تسجيل حالات مصابة ولم يسبق لها التطعيم ضد المرض.

وأوضح أن هناك إهمال كبير من قبل بعض المواطنين لتلقي لتطعيمات رغم توفرها، مشيراً إلى أن حملة التطعيمات استمرت لمدة 3 أيام في سبها.

وبيّن أنه سيتم استهداف المنطقة الجنوبية بحملات أخرى، بعد التجهيز لها، مشدداً على أن مركز مكافحة الأمراض استهدف في حملته الأطفال فقط.

Shares

The post الفاخري: سجلنا حالات إصابة بمرض الحصبة بالأخص في حي “الطيوري” بسبها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية