مدير أمن طرابلس: خطة لبسط الأمن وفرضه في العاصمة

أعلن مدير امن طرابلس “خليل وهيبة” خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت مع القيادات الأمنية بالمديرية عن خطة عمل المديرية للعام 2023 التي تهدف إلى بسط الأمن وفرضه في العاصمة طرابلس.

وأكد مدير الأمن خلال الاجتماع على أهمية الدور الهام للمديرية في حفظ الامن ومكافحة الجريمة الأمر الذي يتطلب منا بذل أقصى الجهود للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

كما طالب مدير الأمن القيادات الأمنية وكافة منتسبي المديرية برفع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط والتعليمات بكل جدية للارتقاء بمستوى الاداء الأمني بمختلف مكونات المديرية.