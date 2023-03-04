شاهد.. “مدفعية وصواريخ” في وشتاتة “ترهونة”.. الاركان توضح!

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة للرئاسي، عن قيام مدرسة المدفعية والصواريخ، صباح يوم السبت، بتنفيذ الرماية الفنية للدورات المنعقدة بها.

وقالت الاركان في بيان رسمي صادر عن المركز الاعلامي التابع لها، أن الرماية تمت بحضور رئيس أركان القوات البرية، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة المخابرة، وآمر القوات الخاصة، للدورات التالية:

دورة آمري كتائب مدفعية.

دورة آمري سرايا مدفعية “أ” طرابلس.

دورة آمري مدفعية “ب” والتي أقيمت بمقر الكتيبة (307) مدفعية مصراتة.

دورة ضباط المواقع المدفعية.

دورة ضباط الصف.

وبحسب البيان فقد شاركت الكتيبة الثالثة مدفعية صاروخية، والكتيبة الثانية مدفعية، والكتيبة 311 مدفعية، والكتيبة 301 مدفعية في الرماية على أهدافها.

وقامت المدرسة بتدوين الأهداف، استعداداً لتنفيذ التمرين التعبوي “أسد الصحراء” خلال الفترة القادمة.