بالصور | المشير حفتر يجري زيارة لمقرّ اللواء 106 مُجحفل لتفقد مركز الألعاب الرياضية الذي تم افتتاحه

ليبيا – أجرى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة حفتر زيارة لمقرّ اللواء 106 مُجحفل لتفقد مركز الألعاب الرياضية الذي تم افتتاحه داخل اللواء.

وأشاد القائد العام وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للقيادة بالتجهيزات الحديثة داخل المركز وبعدد الآلات الرياضية للرياضات المختلفة.

وأكد بأنه سيكون للمركز دور كبير في الرفع من كفاءات وحدات القوات المُسلحة.

