رئيس مجلس النواب يستعرض مع هيئة مشايخ ليبيا وأعضاءها في الأقاليم التاريخية الثلاثة مستجدات الأوضاع الليبية

القبة 04 مارس 2023 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت بمكتبه في مدينة القبة، رئاسة هيئة مشايخ ليبيا وأعضاءها في الأقاليم التاريخية الثلاثة ” برقة – طرابلس – فزان”.

واطلع صالح خلال اللقاء على الرؤية السياسية لهيئة مشايخ ليبيا، بشأن مستجدات الأوضاع الليبية بحسب ما نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

ودعا رئيس مجلس النواب رئاسة هيئة مشايخ ليبيا إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة مع دعم الحوار الليبي – الليبي.

وخلال اللقاء أكد صالح على أهمية التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يُلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

من جانبها، أكدت هيئة مشايخ ليبيا دعمها الكامل لمجلس النواب ولرئيسه عقيلة صالح، كونه الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، مجددين التأكيد على استعدادهم للمشاركة الفعالة في ملف المصالحة الوطنية. (وال)

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