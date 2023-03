بلسان خارجيتها.. إيطاليا: استقرار ليبيا مهم لنا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني؛ إن استقرار ليبيا مهم لإيطاليا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم السبت، في سياق توقيع اتفاقية التعاون بين إيطاليا والإمارات.

هذا، وأكد تاياني في وقت سابق، أن بلاده تجري محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا سعيا إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد وقعت مع شركة “إيني” الإيطالية في الـ28 من يناير الماضي، اتفاقية استكشاف وتطوير بقيمة 8 مليارات يورو.

المصدر: وكالة نوفا + ليبيا الأحرار

