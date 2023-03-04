مصرع سائق في حادث مروري في القره بوللي شرق طرابلس

أخبار ليبيا 24

لقي سائق سيارة مصرعه جراء اصطدام سيارته بشاحنة في القره بوللي (شرق طرابلس بـ 65 كيلومترًا)، وفق ما ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الأحد.

وقال الجهاز، إنه تلقى بلاغًا من فرع جهاز الإسعاف والطوارئ القره بولي، بوقوع حادث سير بالمدينة نتج عنه وفاة مواطن.

وأضاف، أن سائق السيارة توفي جراء الاصطدام مع بالشاحنة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. ونشر الجهاز صور تظهر احتراق السيارة بالكامل نتيجة الحادث المأساوي.

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ إلى أنه تمّ تسلم جثمان السائق إلى دار الرحمة بمنطقة العلوص.