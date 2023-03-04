عقيلة: مجلس النواب قام بدوره فيما يخص الانتخابات ونرفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا

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أكد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم السبت، على أن مجلس النواب قام بدوره فيما يخص الانتخابات، مشدداً على رفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا، وأن يكون الحل للازمة الليبية ليبي – ليبي.

كما أكد، في اجتماع في مدينة القبة مع أعضاء الجمعية العمومية للهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بحضور رئاسة الهيئة ومدراء الفروع بالأقاليم الثلاثة، على ضرورة وضع آلية لتوزيع عادل للثروة بين الليبيين.

وشدد عقيلة، على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة للتهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وطالب الجمعية العمومية للهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بتفعيل الدبلوماسية الشعبية لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي .