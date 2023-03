في مداخلة مع الأحرار.. “أمينة المحجوب” تعلن تقديمها طعنا قضائيا في التعديل الـ13 وتهاجم “المشري”

قالت عضو المجلس الأعلى الدولة أمينة المحجوب، إنها تقدمت رفقة عدد من الأعضاء بطعن أمام القضاء في صحة التعديل الدستوري الثالث عشر.

وقالت المحجوب في مداخلة مع الأحرار، إن تجاوز مجلس النواب لمجلس الدولة في إقرار التعديل الدستوري الـ13 مخالف للاتفاق الدستوري، وفق قولها.

وأوضحت عضو الأعلى للدولة أن الطعن المقدم يشمل التعديل الدستوري الثالث في ذاته أيضا، وذلك من جهة أنه لم يتناول شروط الترشح لرئاسة للدولة، وفق قولها.

وأضافت المحجوب أن معارضي التعديل الدستوري من أعضاء المجلس الأعلى للدولة 55 عضوا، بينما لا يتجاوز عدد مؤيديه 25 عضوا، بحسب قولها.

وأوضحت عضو الأعلى للدولة أن بقية الأعضاء يقفون على الحياد لحاجتهم إلى تعميق البحث في المسألة من جهة قانونية، طبق قولها.

وهاجمت المحجوب رئيس المجلس الرئاسي خالد المشري بقولها إنه يتفرد بقيادة المجلس ويضع آلية عمل وفق ما يراه دون إشراك أعضاء المجلس، بحسب وصفها.

