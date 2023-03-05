ليبيا الان

وزير الخارجية القطري يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الاجتماع جاء بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً الذي يعقد غداً بالدوحة.

وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وليبيا وأفغانستان، وآخر مستجدات محادثات الملف النووي الإيراني ‘ وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على اتخاذها الترتيبات اللازمة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً.

 

Trending

الإمارات: ندعم مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023
Trending

بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.. “باتيلي” يطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك