وزير الخارجية القطري يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في ليبيا

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الاجتماع جاء بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً الذي يعقد غداً بالدوحة.

وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وليبيا وأفغانستان، وآخر مستجدات محادثات الملف النووي الإيراني ‘ وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على اتخاذها الترتيبات اللازمة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً.

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