العرفي: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات ومصادرة أموالهم

أكد عضو مجلس النواب ” عبدالمنعم العرفي ” في تصريحات صحفية، أنه على المجتمع الدولي فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات ومصادرة أموالهم والحجز عليها.

وأضاف قائلا: هناك أشخاص وكيانات أصبحت تملك المليارات وهي من يعبث بأمن واستقرار البلاد، ولا تريد إجراء الانتخابات.

وفي السياق، يرى عضو مجلس الدولة الاستشاري ” منصور الحصادي “، أن مبادرة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” لإقامة انتخابات نهاية العام الحالي تتطلب حشد التوافق الإقليمي والدولي الداعم للمبادرة، واتخاذ موقف حازم من المعرقلين سواء بالفتوى الدينية أو بالتحريض السياسي أو من خلال خطاب الكراهية.