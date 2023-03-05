نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة: نعمل على تعزيز دور المرأة الريادي في كافة الميادين

شارك نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة علي القطراني، في الملتقى الأول للمجلس القومي للمرأة الليبية ، الذي انطلق صباح السبت بفندق تيبستي بمدينة بنغازي.

كما شارك في الملتقى أعضاء مجلس النواب، إبراهيم الزغيد وسلطنة المسماري وعائشة الطبلقي، ووزير الدولة لشؤون المرأة، انتصار عبود، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مهندس الصقر بوجواري، ومدير إدارة المخابرة اللواء نعيمة العريبي.

وألقى نائب رئيس الحكومة كلمة أثنى فيها على دور المجلس في الدفاع عن حقوق المرأة الليبية، مشيراً إلى الدور الذي قامت به المرأة الليبية عبر مساندتها للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب، حيث قدمت فلذات اكبادها وتطوعت في مجالات الخدمات الإنسانية خلال فترة الحرب، وأثناء جائحة كورونا.

وأكد أن الحكومة أوجدت وزارة لتذليل الصعاب أمام المرأة لمساندتها ودعمها وفتح أبواب المعرفة أمامها وتعزيز دورها الريادي في كافة الميادين، تحقيقاً لمبدأ العدالة التنظيمية في مؤسسات الدولة.

كما أشار النائب في كلمته إلى أن الحكومة الليبية تشدد على منح حقوق المرأة من ذوي الإعاقة، وتتابع باهتمام تميز هذه الشريحة في كل المحافل الدولية، مجدداً دعمه للمرأة الليبية لتكون سنداً في بناء الدولة وازدهارها.

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وفي ختام الملتقى قامت رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية فوزية الشريف، بتكريم نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، إيماناً وعرفاناً بدعمه ووقوفه لمساندة المجلس القومي للمرأة الليبية في أداء المهام المكلف بها وتعزيز دور المرأة الليبية ومكانتها في المجتمع.