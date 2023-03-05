قزيط: خطاب الدبيبة “تهريج” ويحمل إهانة للمنافسين السياسيين

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط أن الخطاب السياسي لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، يحمل إهانة لخصومه السياسيين.

وقال قزيط في تصريحات صحفية “خطاب الدبيبة السياسي، الذي يعير فيه خصومه السياسيين بمهنهم وخلقتهم، هو تهريج وإسفاف لايليق بالثورة والوطن والمواطن”، معتبرًا خطابه غير مسؤول حيث يستخدم فيه منصة رئيس الحكومة لإهانة الخصوم وشتمهم وازدراءهم.

ودعا عضو مجلس الدولة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها إلى الترفع عن هذا الخطاب احترامًا للمنصب الذي يشغله ولخصومه السياسيين.