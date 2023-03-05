شوبار: تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري لا جدوى منه

استبعد المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، أن يتعاطى المجتمع الدولي مع تصويت مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر.

وأرجع شوبار وجهة نظره إلى الإجماع الدولي الذي حظي به مقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ودعوة السفارة الأمريكية القادة الليبيين الرئيسيين إلى التفاعل مع هذا المقترح بطريقة بناءة، لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي.

وقال شوبار في تصريح صحفي إن تصويت مجلس الدولة الاستشاري على التعديل الدستوري لا يضيف شيئًا للمشهد السياسي في ليبيا ولا جدوى منه، معتبرًا أن الجميع في ليبيا يترقب اليوم الشروع في تنفيذ المبادرة الأممية خلال الأيام القريبة القادمة.

وشدد على أن المبادرة تشكل اليوم آخر فرصة للخروج من الانسداد السياسي القائم، منوهًا إلى أن العمود الفقري لنجاحها يكمن في تشكيل قيادة وطنية موحدة بوجوه جديدة، وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2556، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والحفاظ على عائدات النفط والتمهيد والإشراف على الانتخابات.