انطلاق ملتقى الأعمال المصري الليبي لبحث تعزيز التعاون التجاري بين البلدين

افتتح اليوم السبت ملتقى الأعمال المصري الليبي تحت عنوان “مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة” والذي يهدف للعمل علي تعزيز سبل التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتبادل الخبرات.

وافتتح الملتقى، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمرافقة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة ومحمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا وصالح العبيدي رئيس مجلس إدارة غرفة بنغازي للتجارة والصناعة والزراعة وذلك بمشاركة الدكتور صالح خطاب القنصل الليبي بالإسكندرية واللواء حافظ الشيخي مدير مصلحة جمارك بنغازي بليبيا ومحمود الزايدي مدير مركز الرقابة على الأغذية ببنغازي وحضور أعضاء مجالس إدارات غرف الجيزة وبنغازي والغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة.

قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، محمد الرعيض، إن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة يعد خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا.

وأضاف الرعيض، خلال كلمته في ملتقى الأعمال المصري الليبي المنعقد اليوم السبت، إنه يعمل أيضاً على تسهيل انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمل على إزالة العراقيل لدعم التجارة البينية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري كالسابق بل وزيادة نسبته نظرا للتوافق القائم بين الغرف التجارية ورجال أعمال البلدين.

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من جهته طالب رئيس غرفة بنغازي، صالح العبيدي، رجال الأعمال المصريين باقتحام السوق الليبية والتعاون مع رجال أعمال ليبيا عبر شراكات تجارية وصناعية، مؤكداً على تنفيذ آلية اللقاء المباشر بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في ليبيا في كل المجالات.

وقال العبيدي إن ذلك بهدف وضع أسس التعاون المباشر بينهم، إذ إن البلدين يسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وسيشمل الملتقى كل قطاعات الأعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والليبيين فى كل قطاعات الأعمال والاستثمار والصناعة والتجارة.

وأضاف العبيدي مع تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم تنفيذه من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الأعمال من البلدين مع الترتيب لإقامة معرض ضخم بليبيا تحت شعار صنع فى مصر.