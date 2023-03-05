“الحويج” يشارك في بطولة ليبيا الإقليمية للروبوتات ويعد بإنشاء مكتب لرعاية الاختراعات

شارك وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج، اليوم السبت، بطولة ليبيا الإقليمية للروبوتات، التي اقيمت في مدرسة المختار الدولية بجنزور.

وشارك في البطولة فرق الطلبة الشباب في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي للمشاركة الإقليمية للتأهيل بنهائيات المنافسة العالمية التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الحويج، أن وزارة الاقتصاد سوف تنشئ مكتب خاص يرعى الاختراعات والأفكار الجديدة بالتعاون مع الدول المتقدمة والتنسيق مع وزارة الشباب.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار المتابعة لتحقيق قيادة النهضة العلمية والتكنولوجية في ليبيا الجديدة المتجددة والتأكيد على أهمية قيادة اقتصاد المعرفة والمعلوماتية بأهداف خطة الوزارة الوطنية للعلوم والابتكار ونقل التقنية وتطبيقاتها.

كما أكد الحويج، حرصه التام على تقديم كل الجهود لدعم الفرق للفوز بالطليعة في العالم العربي والدولي بهدف البلوغ للصدارة بكل قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم الكاملة.

Trending الإمارات: ندعم مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023