البيوضي: الدبيبة سيجد من يدافع عنه دائمًا ولو قال أنه شهيد

الوطن|رصد

علّق المترشح الرئاسي سليمان البيوضي على حديث رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في مؤتمره اليوم قائلًا “يمكن لمفجر ثورة فبراير في مصراتة الطافش أن يعلن أنه الشهيد الأول والجريح الأول والأسير الأول، وسيجد من يصفق له ويدافع عنه ويقدم الدلائل والبراهين بأنه مفجر الثورة ورمزها“.

وأكد البيوضي أن الدبيبة منتهي الولاية يسعى لجر البلاد لحرب ضروس، مشيرًا إلى أنه سيستدعي أبناء الفقراء والمسحوقين للموت من أجل بقائه في السلطة.

وقال المترشح الرئاسي في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الشهيد الأول و مفجر ثورة فبراير قدم جبالا من الوعود والأوهام ويتحدث عن مشروع العودة للوراء وكأنه حقيقة وكأنها في بلد آخر غير الذي نعيش فيه فأكثر من 50 مليار على طرقات تغرق من المطر وبعض أبنية هنا وهناك لم تصل تكلفة استكمالها لربع الأرقام المنهوبة، إنه زمن العار“.