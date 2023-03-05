زيدان: بنغازي والمنطقة الشرقية تنعمان بالاستقرار بجهود الجيش الوطني

الوطن| رصد

قال الباحث السياسي والاستراتيجي فرج زيدان، إن قيادة الجيش الوطني والحكومة الليبية متوجهتان نحو إطار تفعيل القانون وفرض السيادة ومكافحة المجموعات الإرهابية والإجرامية.

زيدان وخلال تصريح تلفزيوني له رصده موقع الوطن، قال إن هذه الإجراءات تأتي بهدف خلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات في بنغازي، مضيفاً أن المنطقة الشرقية وتحديداً بنغازي تنعم بالاستقرار قياساً بالعاصمة طرابلس، بدليل عودة عدد من الشركات التجارية التي كانت أعمالها متوقفة منذ عهد النظام السابق، لأنها لمست هذا الاستقرار في المنطقة، مثل شركات النقل والطيران، حيث تتجه هذه الشركات للدخول إلى أفريقيا من البوابة الليبية.

ونوه زيدان خلال حديثه بمقترح تحويل ميناء بنغازي إلى منطقة تجارية حرة في الفترة المقبلة.