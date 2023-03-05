السعداوي: المجتمع الدولي سيقصي مجلسي النواب والدولة

وصف رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري الثالث عشر، بأنه عملية هروب من مجلس الدولة الاستشاري، خاصة عندما رأى المجلس أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والمجتمع الدولي من الممكن أن يعتبرانه السبب المعطل للعملية السياسية في ليبيا.

واعتبر السعداوي في تصريح صحفي أن إقدام مجلس الدولة على المصادقة على التعديل الجديد، هو محاولة منه للعودة إلى الساحة السياسية، خاصة بعد أن تبين أنه من ضمن الأجسام المعرقلة للاستقرار السياسي والتوجه نحو الانتخابات في ليبيا.

وحول دلالات التصويت وتوقيته، أشار السعداوي إلى أن المجتمع الدولي حتى مع هذا الاتفاق، سيقدم على إقصاء المجلسين لا سيما أن المجتمع الليبي سئم المجلسين.