ميناء مصراتة البحري يضبط شحنة ضخمة تحتوي على أسلحة نارية قادمة إلى ليبيا

الوطن| رصد

أكد رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري عقيد خالد الضلعة، ضبط حاوية تبلغ 20 قدماً تحتوي على أسلحة يشتبه أن تكون نارية مسدسات بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة، عقب عملية تفتيش قام بها أعضاء مركز جمرك الميناء.

العقيد الضلعة وفي تصريح صحفي رصده موقع الوطن، أوضح أن الشحنة المضبوطة القادمة على متن السفينة (بيلتاكي)، هي واحدة من عدة ضبطيات قام بها أعضاء المركز في إطار مكافحة التهريب والمخدرات؛ حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطن.

يشار إلى أن مركز جمرك ميناء مصراتة البحري قد تمكن من ضبط 2000 قطعة سلاح خلال العام 2022 في واحدة من أكبر الضبطيات التي تم أفضت جهود المركز للإيقاع بها.