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ما هو مرض الفطر الأسود؟

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

بعد حملة تفتيش نشطة في أسواق الخضراوات، ورصد كميات من البصل المصابة بـ”الفطر الأسود” غير الصالح للاستهلاك الآدمي في عديد من مناطق ليبية.

وفي ظل انتشار مخاوف بشأن مخاطره الصحية.. تعرف على مرض الفطر الأسود.

انفوجراف يوضح التفاصيل:

المصدر: منصة فواصل

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