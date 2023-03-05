الصغير: الدبيبة لا يرغب في مغادرة موقعه.. وخياره الوحيد التوافق مع خصومه

رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن موقف باتيلي، بات هو «الأكثر تضرراً وصعوبة، خصوصاً بعد موافقة مجلس الدولة الاستشاري على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري».

وقال الصغير في تصريحات صحفية، إن البعثة لم تجرِ مشاورات كافية لتحقيق التوافق حول مبادرتها، خصوصاً مع الأطراف الفاعلة بمجلس الأمن.

ويرى الصغير، أنه «سواء استمر (النواب) والدولة في تطبيق التعديل أو استطاع باتيلي تطبيق مبادرته، فإن الدبيبة بات بموقف لا يحسد عليه».

وتابع: «الدبيبة لا يرغب في الانتخابات أو مغادرة موقعه، وبالتالي خياره الوحيد التوافق مع خصومه، أي المجلسين و(الجيش الوطني)، والقيام بتعديل وزاري، وتحديداً بالحقائب السيادية، واتفاقهم جميعاً على بدء الترتيب للانتخابات نهاية العام المقبل، أو بداية عام 2025».