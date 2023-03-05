حالة طقس معتدلة على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على الجبل الأخضر.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-20)مْ على أغلب مناطق الشمال, وتكون ما بين (22-28)مْ على معظم مناطق الجنوب بينما تصل اليوم إلى (33)مْ على مدينة الكفرة, وتسجل زيادة تدريجية بداية من يوم الغد على المناطق الغربية.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-21)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

بينما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة علي الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-21)مْ.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 26)مْ، ولا تتجاوز (21)مْ على غدامس والحمادة, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

بينما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-33)مْ, وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.